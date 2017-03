Demandan reforzar seguridad

Empresarios restauranteros piden al Gobierno del Estado reforzar la seguridad en los municipios donde se han incrementado las situaciones de riesgo, como en Reynosa y Matamoros.



José Alfredo Andrade Castillo, presidente de Canirac estatal, comentó que la in seguridad está afectando a los restauranteros y como en años anteriores, cada que hay una balacera o evento de ese tipo, disminuye casi totalmente la venta y comercio.

“La gente prefiere guardarse en sus casas y eso nos deja alrededor de dos a tres días de bajas ventas; nosotros solicitamos al gobierno del estado que nos apoye con más seguridad , sobre todo en esta temporada; queremos que la gente que nos visita se sienta más segura, más confiada”, dijo.

Ante casos de riesgo, negocios cierran totalmente sus puertas para evitar daños a la infraestructura y a los comensales, pero sin que sea permanente hasta el momento.

El dirigente de los restauranteros en el Estado explicó que al principio habían notado disminución de la in seguridad , pero recientemente se ha incrementado en municipios como Reynosa y Matamoros, así como en menor escala en Tampico, Madero y Altamira.

Andrade Castillo mencionó que es necesario contar con una policía saneada para que fuerzas federales pueda retirarse, por lo que deben permanecer en Tamaulipas.

“Necesitamos una policía que esté al servicio de la ciudadanía y que no haya ese tipo de compadrazgos, el ciudadano está en riesgo al momento de no tener una policía que no está certificada, considero que deben seguir, esto debe ser permanente hasta que no haya una policía certificada”, expresó.