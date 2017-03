Demandan pescadores ampliar empleo temporal

Matamoros, Tam.

Porque la actividad pesquera está sujeta a las condiciones climáticas que no siempre son las mejores pero también por la falta de empresas en la zona del puerto de Matamoros, Enrique Lozano Garza afirma que es necesario que se busque beneficiar a los pescadores mediante los programas de empleo temporal para así mejorar su economía en temporadas malas.

No todo el año es bueno para la gente que se dedica a esta actividad, agrega, “porque hay temporadas buenas de camarón en la Laguna Madre, de especies de escama en el mar, pero hay tiempos en que no se saca nada y es entonces cuando las familias de los pescadores sufren más por la falta de dinero”.

Explica que cada año, el tiempo de la Cuaresma es una de las mejores porque se incrementa notablemente la venta y consumo de pescados y mariscos y que se tiene que aprovechar al máximo.

Es, reitera, “poco más de 1 mes en donde nuestros ingresos mejoran y tenemos que aprovecharlo, luego viene la temporada fuerte del camarón y si las cosas se dan bien, hay mucho movimiento e incluso, familias enteras logran ganar dinero con el despique, pero esto no es siempre seguro”.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas dijo que cuando no es así, se frena el flujo de circulante, “porque la gente que vive en las comunidades pesqueras no tiene el modo de conseguir ahí mismo un trabajo, no hay empresas, industrias o negocios que demanden mano de obra”.