Demandan más agua a Conagua

Matamoros, Tam.

Los agricultores usuarios de los diferentes módulos de Riego del Distrito 025 tienen confianza en que las gestiones que realiza el gobierno estatal ante la Conagua fructifiquen y se respete su derecho a contar con el suficiente recurso para sus cultivos.

Mario García Quintero, expresidente de una de las unidades de riego, afirmó que la postura es que la Comisión Nacional del Agua les entregue la dotación suficiente del recurso para completar las 3 aplicaciones.

Hemos puesto en claro, afirmó, “que las necesidades que tenemos son de 1 mil 183 millones de metros cúbicos de agua, pero hasta ahora la dependencia federal se ha mantenido en entregarnos sólo 950 millones de metros cúbicos, lo que es insuficiente para las necesidades de cultivos en la superficie de riego”.

Esos 950 millones de los que habla, no les alcanzarían a los usuarios siquiera para aplicar 2 riegos completos.

Nos acaba de llover, agregó, “pero no podemos estar supeditados a que nos caiga agua del cielo mientras la Conagua nos sigue racionando, por eso pedimos y logramos la intervención del gobierno del estado y esperamos que pronto se pueda lograr algo”.

García Quintero afirmó que la postura de los usuarios de los diferentes módulos de riego del Distrito 025 se basa en 3 puntos.

“Estamos pidiendo que la Conagua nos asigne el volumen que se necesita para poder garantizar en parte una buena cosecha, que se cumplan los acuerdos que establece el Tratado Internacional de 1944 entre México y Estados Unidos mediante el cual debemos contar con el recurso suficiente y no que de manera arbitraria se le entregue a los productores del lado americano, nosotros tenemos el derecho primero y esto se debe respetar”, agregó.

TERCERA PETICIÓN

La tercera petición que están haciendo “es que la modificación o los cambios en la ley que ha propuesto el Ejecutivo federal se revisen y se defienda con una contra propuesta que resguarde los derechos de los usuarios del Distrito 025”.

De no ser así, García Quintero afirma que las consecuencias serán negativas porque al no contar con el agua suficiente para regar sus cultivos, estos no podrán tener su ciclo vegetativo normal que les permita una buena producción de maíz este año.