Demandan bono de SS; niegan atención a bebé

Bebé de cuatro días de nacido y que lo hiciera de forma prematura, se encuentra en estado crítico, luego de que fuera trasladado y removido de la incubadora del Hospital General , por más de cuatro horas, poniendo en riesgo su vida, pues presenta dificultades para respirar, dijeron sus abuelas.

Trabajadores de la Secretaría de Salud, demandan bonos y prestaciones, realizan marchas por abusos a sus derechos, pero no toman en cuenta los de los más vulnerables que acuden a emergencias, en casos de vida o muerte.

Fueron las señoras Yolanda Soto Alcocer y Santos Lara Estrada, quienes ante medios de comunicación las primeras horas del amanecer del miércoles, dijeron a reporteros que por interminables horas, no se le atendió debidamente al bebé, ni se tomaron precauciones en el traslado a Reynosa, pues en la vecina ciudad, no hubo cupo, ni en el Hospital General , ni en el Materno-Infantil, lo que puso innecesariamente en riesgo al bebé.

“Ni siquiera llamaron a Reynosa para ver si había incubadora, nos regresaron de allá, no pudimos internar la bebé en, ni en el Hospital General , ni en el Materno, el niño no puede respirar bien y hasta ahorita (a las 5:00 horas) le pusieron atención, luego de que nos regresaron de allá”, indicó Soto Alcocer.

PONEN ATENCIÓN POR ESCÁNDALO

La quejosa dijo que: “no sabemos porque no nos dejaron llamar a la ambulancia de Cruz Roja, ellos ya habían llamado una particular que nos cobró 800 pesos. Le pusieron atención hasta ahora, pues les hicimos escándalo, lo tuvieron en la ambulancia, desde las 00:30 a las 3:46 horas, además nos pidieron sueros, pero ya no teníamos dinero y no se los pusieron hasta horas después, sabiendo el riesgo que corre”, aseguró.

Ambas precisaron que el niño nació de ocho meses, por eso es muy vulnerable, por lo que finalmente fue trasladado a Matamoros, alrededor de las 11:00 horas del mismo miércoles.

Yolanda Soto Alcocer y Santos Lara Estrada, abuelas del bebé.