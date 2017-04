Demandan a Thalía por incumplir contrato

Cd. de México.- Thalía fue demandada en Nueva York por EDF Brands, compañía con la que tiene un contrato para promover productos en México.



De acuerdo con el portal Page Six, la cantante hizo exigencias muy altas para evitar cumplir con sus labores.



El acuerdo entre EDF y Thalía presuntamente solicitaba que la actriz acudiera a lanzamientos de productos en la Ciudad de México. EDF acordó pagarle el viaje de avión desde Nueva York en primer clase, así como alojamiento en un hotel de cinco estrellas.



La compañía acusa que Thalía envió un itinerario con gastos mayores a los 120 mil dólares (más de 2.2 millones de pesos), entre los cuales se incluían 65 mil por el uso de un avión privado, 15 mil por el cuarto de hotel, 25 mil por seguridad, 6 mil por maquillaje y 10 mil por un estilista.



EDF argumentó que un boleto de avión en primera clase de Nueva York a México cuesta mil 500 dólares por persona y que el alojamiento por noche en un hotel de cinco estrellas tiene un precio de mil dólares, cifras muy por debajo de lo que solicitaba la cantante.



"A meses de haber comenzado el acuerdo, Thalía exigió un avión de 65 mil dólares para traerla a México y luego amenazó con sus abogados terminar el acuerdo", dijo Andrew R. Goldenberg, abogado de EDF.



Supuestamente, la mexicana recibió un adelanto de 150 mil dólares por su trabajo con la compañía.



Thalía negó las acusaciones y contrademandó a la empresa.



Según su demanda, EDF fue la parte que violó el contrato, pues anunció productos que llevaban el nombre de la cantante pero no habían sido autorizados por ella.



Esto, afirmaron los abogados de Thalía , causó daños a su marca, ya que los productos supuestamente no eran de la calidad deseada.



Además, la queja de la cantante afirma que algunas de las imágenes usadas en los productos fueron manipuladas digitalmente sin permiso.



"EDF llegó a sobreponer inexpertamente una imagen de la cara de Thalía encima del cuerpo de otra modelo con un tono de piel notablemente diferente", dice el documento.



Ambas demandas piden pago de daños, aunque las cantidades no se han hecho públicas.