Demandan a Austin por orden contra "ciudades santuario"

NOTICIAS RELACIONADAS Prohíbe Gobernador de Texas “ciudades santuario”

Austin, Estados Unidos.- Texas demandó a la ciudad de Austin, a sus funcionarios electos y al alguacil del condado para que hagan cumplir la prohibición a nivel estatal más severa del país a las Ciudades Santuario, apenas horas después de que el Gobernador republicano Greg Abbott convirtiera el proyecto en ley.



La demanda es una medida preventiva contra grupos de defensa que se han comprometido a emprender acciones legales para desafiar la campaña del estado para penalizar a las ciudades que dan refugio seguro a los inmigrantes indocumentados.



"Los funcionarios electos y las agencias de aplicación de la ley no pueden escoger qué leyes obedecen", dijo Abbott en un post de Facebook Live anoche, cuando firmó el proyecto en ley.



"Los ciudadanos esperan que los funcionarios hagan valer la ley, y los ciudadanos se merecen que los infractores de la ley se enfrenten a consecuencias legales", añadió.



Los legisladores de Texas aprobaron la medida contra las ciudades santuario a instancias de los republicanos poco después de que un juez federal bloqueara la implementación de la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump de quitar fondos federales a las ciudades que no cumplan plenamente con las demandas del Gobierno de Estados Unidos sobre los inmigrantes, que podrían ser deportados incluso por delitos menores.



La ley de Texas va más allá de lo que hizo Trump al convertir en un delito -un delito menor de clase - que los alguaciles y jefes de Policía no cooperen plenamente con los funcionarios de inmigración.



La ley amenaza a los oficiales de paz con pena de prisión, impone a los municipios fuertes multas y retira de su cargo a los funcionarios que no cooperen.



La ley también se aplica a la Policía de las universidades públicas de Texas.



Los opositores de la ley afirman que sujetaría a los ciudadanos de origen hispano a discriminación racial.



"Al orillar a la gente a esconderse, la nueva ley hará más difícil atrapar criminales. Pero este proyecto de ley nunca ha sido para mantener a nuestras ciudades seguras", indicó Steve Adler, alcalde de Austin, en un comunicado.