Demanda Bronco que Domene y Morales den la cara

Monterrey, México.- Tras darse a conocer órdenes de aprehensión giradas en contra de ex funcionarios estatales por presuntos actos de corrupción, el Gobernador Jaime Rodríguez demandó hoy a éstos dar la cara ante la justicia.



Abordado de manera escueta durante el festejo por el Día del Niño en Fundidora, el Ejecutivo pidió al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, poner el ejemplo y decirle a sus militantes que se presenten ante la justicia.



"Nada es político", recalcó Rodríguez sobre las órdenes de aprehensión anunciadas ayer en contra de los ex funcionarios estatales Pedro Morales Somohano y Jorge Domene .



"Él (Enrique Ochoa) debería de poner el ejemplo y pedirle a todos aquellos militantes de su partido que se presenten ante la autoridad para que dejen de andarlos defendiendo".



"La parte más importante de una autoridad es aplicar la ley y estamos aplicándola".



¿Habrá más órdenes de aprehensión contra ex funcionarios?, se le cuestionó.



"Quién sabe, tengan cuidado ustedes ahorita", comentó escuetamente.



Al ser cuestionado sobre el paradero de Eduardo Bailey, quien el viernes se dio a la fuga en Durango, de Morales Somohano y Domene , el Mandatario estatal se molestó y cortó los cuestionamientos.

"Déjenme en paz, déjenme en paz, yo los voy a convocar mañana o pasado mañana, espérense tengan paciencia, vine hoy a disfrutar con los niños, no les diré nada", dijo Rodríguez en tono molesto, dando por concluida la entrevista.



En cambio, el Ejecutivo desde las 13:00 horas se encuentra en el Parque Fundidora repartiendo saludos, tomando fotos con los asistentes al festejo que se realiza el inmueble y que incluye show infantil en la Arena Monterrey.