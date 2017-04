Demanda a aprovechado mecánico; pide le regresen dinero y su cuatrimoto

El agraviado, Víctor Hugo “N”, de 44 años, quien reside en la colonia Voluntad y Trabajo, dijo que luego de mucho tiempo de ahorrar pudo comprarle a su hija una cuatrimoto usada para que juntos realicen las actividades diarias y ella vaya a la escuela.

Indicó que por su discapacidad motriz y por ser invidente no puede trasladarse por si mismo a ningún lado, por lo que siempre es ayudado por su hija de 21 años.

Sin embargo, para transportarse ocupan demasiado tiempo y gastan mucho dinero en peseras y taxis.

Agregó que conocedor de su situación, un amigo le vendió a muy bajo precio la cuatrimoto, ya que presentaba un desperfecto.

Para arreglarla, pactó la compostura de la unidad en dos mil pesos con el propietario de un taller de motocicletas que se localiza en la colonia Benito Juárez , a quien entregó de adelanto mil 500 pesos el 15 de diciembre del año pasado.

“El mecánico me dijo que en una o dos semanas me la entregaba jalando, pero ya pasaron cuatro meses y nada que me la entrega. Se esconde cuando vamos a preguntar y no me devuelve ni el dinero ni la moto”, exclamó molesto el discapacitado.

Ante las Unidades Generales de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el denunciante solicitó a las autoridades que obliguen al mecánico a entregar reparada la motocicleta, porque además del abuso cometido en su contra, también ha gastado mucho dinero en taxis cada vez que ha ido al taller durante los últimos cuatro meses.

“No es justo que uno con mucho esfuerzo compre algo y venga otro y se lo quede con engaños”, puntualizó el afectado.