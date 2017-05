Delinean estrategiapara asegurar agua. Próximo ciclo agrícola 2017-2018

Importante reunión sostuvieron presidentes de los módulos correspondientes al Distrito 025 en la Ciudad de México, con directivos del área técnica de la Comisión Nacional del Agua (CNA), a efecto de establecer estrategias que permitan asegurar agua para el próximo ciclo agrícola 2017-2018, toda vez que las presas quedarán vacías.



Ayer entrevistado al regreso de la reunión en la capital del país el ingeniero Marco Antonio Salinas García presidente del módulo III-3 Lateral Ejido, manifestó de entrada que el propósito fue tener un acercamiento con la dirección técnica de la Conagua que es la responsable del manejo de las presas a nivel nacional.

“Le planteamos la problemática que vamos a tener en el distrito de riego 025 en donde estamos por concluir los riegos de este ciclo, y ver que lo es que va a pasar para el siguiente, en cuanto hace a los riegos que se van a tener, como le vamos a hacer por que las presas van a quedar completamente secas, en lo que refiere a agua para uso agrícola, y de antemano ver que estrategias vamos a utilizar para el ciclo que viene”.

La reunión fue presidida por el ingeniero Víctor Alcocer Yamanaka subdirector técnico de la CNA, Oscar Gutiérrez Santana director del organismo Cuenca río Bravo, Jorge Argeta subdirector de infraestructura hidroagrícola, Enrique Zolezzi por parte del Gobierno del Estado, y los presidentes de los módulos como el propio Marco Antonio Salinas, Juan Ruiz Chavez del mádulo Santana, Raúl Treviño del hidráulico los Ángeles, Juan Manuel Che Puc de la Sauteña, y Carlos Vázquez Valerio del Anáhuac.

“Las necesidades que vamos a tener que hacer como los trasvase, y no esperarnos hasta el mes de octubre, noviembre o diciembre, haber si nos llega a caer un huracán, hacer revisiones permanentes por lo que pactamos sostener reuniones mensuales, para ver la disponibilidad que se tienen en todas las presas de la Cuenca, y en su momento empezar a hacer trasvases para concluir primero que nada con el tratado del 44”.

GARANTIZARÍAN RIEGO

Aclaró que los agricultores del Norte del Estado jamás han estado en contra de que se pague el agua a los Estados Unidos solamente que se cumpla con el tratado, lo que significa que si llueve o no en la zona norte de la entidad entonces se tendrían disponibles aproximadamente 680 millones de metros cúbicos, lo que estaría garantizando mínimo un riego y medio para el próximo ciclo agrícola.

Y en ese contexto para ellos la respuesta fue positiva, porque de entrada les dijo que el es técnico no es político, y por ende no se va a ademar amedrentar por ningún Gobernador en virtud de que hace unos años el Gobernador del estado de Chihuahua cuando se pretendió hacer un trasvase en las presas mando las fuerzas de seguridad pública, y no se ejerció la autoridad como debió ser.