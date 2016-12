Deja villanías en ‘El bienamado’

Ciudad de México.- La actriz y cantante Chantal Andere celebra por partida doble, primero por 28 años de trayectoria artística, y segundo porque la invitaron a participar en la telenovela “El bienamado”, con un personaje que le requiere una transformación y que le representa un nuevo reto actoral.

En entrevista , Andere destacó que este nuevo personaje “es algo que venía deseando desde hace tiempo, porque quería ya un nuevo reto, no es que no quiera mis villanas, las adoro y les debo todo lo que soy como actriz, pero estaba en una zona de confort”.

“Actoralmente estaba estancada, por lo que cuando Nicandro Díaz me llama para el proyecto sinceramente pensé que sería otra villana pero cuando vi que era para personificar a ‘Justina Samperio’, una maestra, ví que era fantástico, y por supuesto que dije sí”, añadió.

“‘Justina’ es la mayor de tres hermanas, todas tienen que ver con ‘El bienamado’ y cada una tiene una vida muy distinta entre ellas mismas”,

“Aunque siempre quisiéramos vernos bien, esta vez no me importó dar vida a una de las hermanas que son anticuadas, que viven en un poblado de Baja California Sur, donde no hay internet, ni celulares”.

La telenovela, agregó, tiene tintes de comedia, y hasta políticos que van muy bien en estos momentos y se rompen arquetipos porque se tiene como protagonista a Jesús Ochoa, “por lo que me parece muy justo que se le den prioridad al nivel actoral de las personas, además se cuenta con elenco increíble y la dirección de Salvador Garcini”.

“El bienamado” se estrenará el 23 de enero a las 20:00 horas por Las Estrellas.