Dejan rezago a Itavu de tres mil escrituras

En la pasada administración estatal no se entregaron escrituras a familias de diferentes colonias, por lo que se dejó un rezago de alrededor de 3 mil documentos que ya habían sido pagados.



Migdalia López Hinojosa, delegada del Itavu en Reynosa, comentó que es mucho el rezago de escrituras, por lo que están acudiendo a las colonias para recuperar el costo de 500 pesos por el servicio para que pronto el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pueda entregar los documentos oficiales.

“Desconozco el porqué no se haya trabajado tan oportunamente en tiempos pasados, pero si es muchísimo el rezago , me atrevo a decir que todo el sexenio pasado, tenemos colonias como la Jacinto López, Luis Donaldo Colosio que han pagado y que no se les han entregado sus escrituras”, dijo.

La delegada del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, explicó que cobran por lote y escritura o ambos, pero la cifra es poca, de los que tienen todo en regla, por lo que hay mucho que hacer para verificar si viven en los terrenos.

“Son pocos los fraccionamientos que tiene bien el Itavu , la propiedad de lote y escritura, es mucho, ha sido mucha facilidad al ciudadano, rápido le pasan a la vecina a la mamá el lote y es ahí donde tenemos mucho”, expresó.