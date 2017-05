Dejan a ejecutado en camioneta. Hallazgo fue reportado por vecinos

Autoridades ministeriales localizaron el cuerpo de un joven asesinado al parecer de un balazo en la cabeza sobre una camioneta abandonada en la colonia Margarita Maza de Juárez.

Los hechos se reportaron alrededor de las 10:00 horas de ayer en las calles México con Lateral del Canal Guillermo Rodhe.

En medio de la calle estaba una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2005, color dorado, con placas de circulación WN76938, redilas y tumbaburros negros.

Sobre el asiento del copiloto estaba el cadáver de un sujeto de 25 a 30 años de edad, complexión regular, tez morena clara, barba tipo de candado, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa a cuadros de color azul.

Las autoridades determinaron que a simple vista a la víctima se le apreciaba al menos un impacto de bala en la cabeza y un tatuaje en la mano izquierda como de unas letras.

Por su parte, peritos de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), indicaron que de acuerdo a la rigidez del cuerpo tenía menos de cinco horas de muerto y analizaron la unidad en busca de evidencias.

Además que en la banqueta del lado del piloto de la camioneta localizaron huellas de sangre de unas pisadas de zapatos por lo que se presume que sean del homicida.

Los peritos criminólogos dijeron que el occiso no estaba identificado ya que no cargaba alguna identificación o documento por lo que fue levantado y llevado a la morgue por personal del Servicio Médicos Forense (Semefo).

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Estatal Investigadora para iniciar con las indagatorias del crimen.

Hasta el momento se desconoce el móvil y se espera que las autoridades realicen su trabajo para que no sea un homicidio más de la estadística sin revolver.

Cabe mencionar que una oficial de la Policía Estatal Investigadora comisionada a la Unidad General de Investigaciones No. 4, trató de intimidar a los medios de comunicación refiriéndoles que si no se retiraban de la zona, la cual no estaba acordonada por alguna cinta plástica de color amarilla o roja, los iba a “empapelar”.

