Dejan a colonos sin el vital líquido. Roban medidor de Comapa

Sin agua se encuentran habitantes del Fraccionamiento Ampliación San Valentín desde el sábado, debido a que las cuchillas que pasan electricidad a la mufa que alimenta las instalaciones del centro de máquinas de la cisterna de la Comapa fueron desconectadas y se robaron el medidor de la corriente eléctrica.

En el lugar se observó que la caja que construyeron para resguardar el equipo fue forzada, con la finalidad de llevarse el instrumento, provocando que no haya luz para encender las bombas que hacen que fluya el agua a los sectores alejados, que por la baja presión no llega a los hogares.

Autoridades de la Comisión Federal de Electricidad descartaron adeudo por parte de la dependencia municipal, por lo que ellos no pudieron haber cortado la energía y retirar el medidor de las instalaciones del cuarto de máquinas.

El centro de máquinas de la cisterna de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) está ubicado en la avenida Ninfa García de León, con esquina de la calle Flor de Lavanda, del Fraccionamiento Ampliación San Valentín.

Felipe González, vecino afectado, argumentó que desde el sábado ya no tuvieron agua , sorprendiéndoles que en el lugar de donde se distribuye el líquido ya no estaba el medidor y que éste no tenía electricidad.

“El problema es que vemos que las cuchillas que bajan la luz a las instalaciones de Comapa están desconectadas, por eso no hay luz para encender las bombas”, dijo.

Desconoció quién pudo ir a desconectar las cuchillas para llevarse el medidor, situación que provocó que se pararan las bombas que distribuyen el líquido a los hogares.

Los habitantes del sector tienen que acudir a los hogares que tienen agua , para llenar sus tambos y transportarlos a sus viviendas, con la finalidad de tener agua para sus necesidades humanas básicas y del hogar, teniendo ya cinco días con esta situación.

