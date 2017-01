De fondista a velocista

Cambiar las carreras de larga distancia por las pruebas de velocidad no ha sido fácil, sin embargo, Valeria Itzel Aparicio García es una chica de retos.

Inició como fondista en pruebas de 5 kilómetros con el club Reynosa Spartan Team , pero sus cualidades la han llevado hasta la selección de atletismo de Reynosa en donde participa en las pruebas de 400 y 800 metros planos.

“Eso de pensar que no puedes hacer algo no me gusta, entonces pensé en superarme y luché hasta lograrlo, ahora me encanta lo que hago”, comenta con mucho entusiasmo.

Valeria recuerda que todo comenzó como una aventura, pero hoy en día el atletismo es su pasión.

“Me llamaba mucho la atención las carreras 5k y empecé a ir yo sola, después conocí al doctor Freddy que me invitó a participar en el Club de los Spartans, empecé a entrenar cada vez más hasta que me comenzó a gustar el atletismo y entonces me presentaron al profesor Carlos Olvera que me convenció”, relata la jovencita de 16 años.

“Al principio fue muy difícil, sentí demasiado ese cambio porque yo no era de pruebas de velocidad, mi especialidad era la resistencia, correr 5 kilómetros y con un ritmo tranquilo, ahora es otra cosa pero me siento motivada”, asegura.

Valeria es una de las caras nuevas en el equipo del experimentado profesor Olvera y está lista para representar a Reynosa por primera vez rumbo a la Olimpiada Nacional.

“Mejorar mi técnica y ser más veloz son mis objetivos, nunca he representado a Reynosa y espero hacerlo muy bien”.

Ella descubrió que su deporte favorito estaba en la pista.

“Que intentes siempre, muchos no hacen atletismo porque sienten que se van a cansar, hay que probar nuevos deportes”.