Defiende Peña a Videgaray

Cd. de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto calificó como "noticias falsas" las versiones de que el Canciller Luis Videgaray ayudó a Donald Trump a suavizar su mensaje sobre el muro.



"Él ya aclaró lo que tenía que aclarar. Noticias falsas, ¿no?", dijo.



Sin mencionar la versión de que su homólogo estadounidense le ofreció ayuda para combatir al crimen organizado, el Mandatario aseguró que han corrido muchas versiones y especulaciones sobre llamadas, encuentros e intercambios de información con su homólogo y funcionarios estadounidenses.



"Pero al final de cuentas lo que haya que comentar y que sea oficial y que además refleje lo que es real, obviamente será conocido, lo demás son especulaciones y falsas informaciones que se han dado.



"No he registrado absolutamente nada de lo que se ha dicho que vaya en estricto apego a lo que realmente, por lo menos a mí en lo personal, me ha tocado vivir", apuntó.



No asistirá a marcha





Peña Nieto aseguró que no asistirá a la marcha ciudadana convocada el próximo domingo en rechazo a la actitud de Donald Trump con México.Sin embargo, aclaró, se mantendrá atento, y agradece el gesto."Es un momento que sin duda ha convocado a una gran solidaridad, a que los mexicanos nos expresemos y se expresen además distintos sectores de la sociedad."Y es lo que queremos proyectar: la gran unidad nacional, la gran fortaleza, cuál es el sentimiento que embarga a los mexicanos, de defender nuestros intereses, con enorme dignidad", agregó.Esto muestra, dijo, que los sectores coinciden en exigir respeto y civilidad, para trabajar en un ánimo constructivo y propositivo."Hoy se abre un espacio, en donde la sociedad, de manera libre y espontánea y organizada, se está expresando, lo cual yo celebro y reconozco", añadió en entrevista tras regresar de su gira por Jalisco.