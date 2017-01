Declaran recesoal faltar recursos. Dejarán de atender a migrantes

De enero a marzo del presente año la asociación civil “A Corazón Abierto” suspenderá sus actividades de ayuda a migrantes y deportados debido a que no se cuenta con recursos para este rubro.

El presidente de la asociación, Margarito Grajeda López, refirió que dependencias oficiales y algunos organismos privados cada año les brindan apoyo para que puedan atender a migrantes y deportados, pero este 2017 la situación económica es más difícil que en períodos anteriores, por ello decidieron mantenerse en “stand by” el primer trimestre del año.

Explicó que “A Corazón Abierto” dedica sus esfuerzos a brindar ayuda humanitaria a los migrantes que provienen de Centroamérica en busca del sueño americano, así como a nacionales y extranjeros que son expulsados por el vecino país del norte.

A todos ellos sin distinción, dijo, se les brinda agua embotellada, alimentos, ropa, colchas, etcétera.

Grajeda López refirió que sin embargo estos primeros tres meses no será posible ayudarlos en la forma acostumbrada pues no se cuenta con los recursos económicos para ello, pese a gestiones que se han hecho sobre el particular.

Agregó que probablemente para abril puedan reanudar el apoyo hacia migrantes y deportados, pero esto aún no es seguro cien por ciento.