Decide cubano quedarse aquí

La anulación de la política migratoria conocida como “pies mojados, pies secos” dejará a los cubano s sin opciones para escapar de su país, en automático, hacia Estados Unidos.



Ramón Meza Rodríguez nació en Cuba y actualmente se encuentra como huésped en la Casa Senda de Vida de Reynosa, luego de que en el 2014 recibió residencia legal en Estados Unidos, específicamente en Miami.

Con la anulación hecha por el presidente Barack Obama se prevé una inminente crisis humanitaria, pues los cubano s ya no podrán ingresar bajo un estatus legal al vecino país, como se venía realizando.

“El cubano utilizaba Estados Unidos para ir a trabajar o estudiar, como una base operativa, usaban ese país para escapar de Cuba. Es innegable que el cubano que veía en su situación una solución en el hecho de abandonar el país, ya esa opción no la tiene, tiene que salir a otro país”.

En Estados Unidos, comenta, los cubano s tienen familia y pueden empezar una vida, sin embargo con esta nueva política tendrán que quedarse.

“De lo contrario tendrán que hacerle frente a la situación de Cuba, no esconder la cabeza como el avestruz, sino que deben asumir el rol protagónico que como cubano s les pertenece”.

MAFIA CASTRISTA

“Yo salí legalmente de Cuba en el programa de refugiados políticos y entré a Estados Unidos como preso político y llegué a Miami y de ahí me llevaron a Austin, Texas donde me dieron dónde vivir”.

Comenta que vivió por espacio de dos años y decidió abandonar Estados Unidos pues asegura que el régimen cubano tiene personas de seguridad que a sus compatriotas les hace la vida imposible.

“La sociedad, la cultura es linda pero lo que me afectó es la inseguridad que tenía con los mismos prisioneros de Fidel Castro -recientemente fallecido-, es evidente que tiene una mafia ahí creada y esa mafia obedece a las órdenes de la elite castrista”.

Ramón comenta que en Cuba al menos tenía la posibilidad de esconderse y en Estados Unidos, no. “En mi tierra sé donde guarecerme, esconderme y los mecanismos de defensa para sobrevivir. En Estados Unidos estaba en un país que no es el mío, tenía que adaptarme a las nuevas condiciones, el idioma, las leyes, las costumbres. Todo era diferente desde salir del país más pobre del mundo para llegar al más rico, fue un cambio total, me costó trabajo adaptarme”.

CUESTIÓN POLÍTICA

Ramón asegura que el problema de quienes abandonan Estados Unidos no es económico, sino político.

“El cubano que sale de manera ilegal o que cruza fronteras, que no entra a Estados Unidos por una causa política, muchos tienen la desvergüenza de decir que salen de Cuba no por problemas políticos, sino por problemas económicos”.

Dijo que no admiten la verdadera razón que los obliga a salir de Cuba.

“La cuestión es la política, del comunismo, del totalitarismo. Ese régimen de intolerancia que existe en la isla que obliga a la gente a salir y dicen que es por economía”.

SU VIDA EN CUBA

Este cubano destaca que estudió teología, pero debido a que no se le permitía trabajar, se dedicaba al contrabando.

“Teniendo en cuenta que el sistema siempre me negó la posibilidad de trabajar en alguna empresa del estado, lo que me produjo cierto estado de ansiedad pero con el paso del tiempo me alegré de que esto ocurriera porque el nivel salarial en Cuba es precario. Me veía en la necesidad de sacar mi fuente de ingresos del contrabando”.

- ¿Qué era lo que contrabandeabas?, se le pregunta.

“Perfumes, ron, cigarros, todo. Yo lo compraba a la gente que lo sacaba de las empresas y como compraba cantidades grandes tenía un precio menor y yo lo vendía en mi casa, almacenes que tenía yo”.

Indicó que en varias ocasiones fue interceptado en la vía pública pero afortunadamente no fue a la cárcel.

“Me quitaron la mercancía, pero en Cuba el que es sorprendido en este tipo de actos es condenado a prisión. Hasta un pastor de iglesia si quiere que su familia coma tiene que comprar arroz y frijoles robados”.

Dijo que estudió teología y a pesar de que dicen que la educación es gratuita, simplemente no se le permitió seguir.

“En la misma universidad central de Villa Clara hay un cartel enorme que se puede ver desde una distancia bastante larga que dice: La universidad es para los revolucionarios. Una persona que no comparta la revolución, que para mi es involución, ya simplemente no tiene este derecho”.

SE QUEDA AQUÍ

Ramón tiene decidido quedarse en Reynosa y traer a su madre y su hermano. “Quiero sacarlos de allá porque están sufriendo la persecución, están siendo objeto de presión. Puede que vaya a Estados Unidos como visita pero no me interesa para vivir. “México a parte de que no hay esa sobre población de cubano s que hay en Estados Unidos, es el mismo idioma, siempre ha habido buenas relaciones, me siento bien, la sociedad mexicana me brinda la posibilidad de sentirme acogido”.

Dice sentirse optimista por el futuro que les espera a los cubano s.

“Veo que de entrada la mentalidad del cubano ya no es la misma que cuando Fidel Castro tomó el poder, cuando secuestró a Cuba. En aquel momento la tecnología no tenía el desarrollo que tiene hoy en día, existe una gran cantidad de opciones que facilitan la comunicación, cualquier persona con un celular se puede comunicar a cualquier parte del mundo y eso permite hacer denuncias, tomar fotos, video y eso antes no se podía hacer porque negar esto, sería el colmo de la represión”.

Sólo africanos

>En la ciudad no se reportan cubano s varados, como hace un mes que tuvieron que esperar por días.

>Al momento sólo se encuentran siete de 20 africanos que fueron deportados, cuatro de ellos se refugiaron en la Casa del Migrante para regresar a suelo estadounidense y el resto buscan ponerse en contacto con la embajada de Sudáfrica en México para retornar con sus familias.

ASILADO. En Senda de Vida se encuentra el cubano que ya no quiso vivir en Miami.