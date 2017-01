Decide Codesal hacerse a un lado

"Sé que vamos a su patio, no me achico, cuando suba me van a abuchear, pero cuando acabe me van a aplaudir”. Rey Vargas, peleador mexicano

Ciudad de México

Edgardo Codesal renunció este martes a la Dirección del Área Técnica de la Comisión de Arbitraje.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Héctor González Iñárritu, habló de las causas de la salida del uruguayo Edgardo Codesal , y aseguró que el arbitraje no está en manos de unos cuantos.

“Había un desgaste claro entre las partes. Ayer me reuní con un grupo de árbitros que pidieron su salida, y Edgardo, que es muy inteligente, se dio cuenta de que lo mejor es hacerse a un lado”, comentó en conferencia de prensa.

Afirmó que confía en los árbitros y que no está atado a sus caprichos, “sé que estoy bien respaldado, el cambio se dio porque las partes se desgastaron en su relación. Era lo mejor. Pero esto no quiere decir que estemos abandonados, tenemos una metodología la cual nos ha dado resultados. No hay crisis en el arbitraje”, reiteró.

Finalmente, dijo no tener ahora un candidato para ocupar el puesto, y no descartó, ni confirmó que los exárbitros analistas de televisión estén entre los candidatos.

Junto con Codesal también renunció Gilberto Alcalá, asesor.

Por su parte el exárbitro uruguayo dejó en claro que su salida de la Comisión de Árbitros fue porque “se me voltearon, no hay más”.

Codesal afirmó en un programa de la cadena Fox Sports que su salida se debe a que no estaba dispuesto a permitir actos en beneficio de los silbantes que afectarían el desarrollo del futbol.