Deben revertir reforma energética, dice petista

La única alternativa de solución a lo que vivirán los mexicanos con el aumento al precio de la gasolina y diesel, a partir de enero de 2017, es que el Congreso de la Unión presente una iniciativa para revertir la reforma energética y regresar al Estado el control de los hidrocarburos, planteó Alejandro Ceniceros Martínez .

El representante del Partido del Trabajo (PT) expuso que el escenario que se espera para el país, a manera de regalo de “año nuevo” lo había previsto este organismo político desde el momento en que se aprobó la reforma energética , que daría paso a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que traería incremento en el precio de la gasolina.

“Hoy es una consecuencia lógica, aunado a la especulación de acaparar la gasolina para crear una ganancia a las estaciones de servicio, porque liberar el precio representa más aumento, dado que el libre mercado es especular para generar la mejor utilidad”, señaló.

Dijo que aún y cuando el petróleo se comercializa más barato que en años anteriores, desafortunadamente se sigue incrementando el precio de la gasolina, cuyo origen proviene desde el Pacto por México y siguió con la reforma energética .

Ceniceros Martínez señaló que la solución es que sea el Estado quien administre el recurso de los hidrocarburos y que una parte de los ingresos se destinen para establecer dos o tres refinerías en el país, que permita procesar la propia gasolina para tener estabilidad y acceso a un precio razonable.

Lamentó que hoy en día sean las organizaciones sociales las que estén saliendo a la calle para manifestar su inconformidad por el incremento al precio de la gasolina y diésel, toda vez que en el entorno nacional se ha venido propiciando el desacreditar a los diferentes partidos políticos.

“Por eso hay que organizarse y luchar porque se revierta en el Congreso de la Unión la reforma energética ”, sostuvo.

Cuestionó que algunos líderes de partidos políticos como Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, ahora trate de deslindarse de algo que fue partícipe, cuando voto a favor de la reforma energética , por considerarla en su momento como la solución a la problemática del país.

Sin desabasto en la capital

En Victoria no hay desabasto de gasolina, ni hay avisos por parte de Petróleos Mexicanos, ni el Gobierno de Estado sobre un posible desabasto de combustible en la ciudad, por lo que se recomienda a los ciudadanos no entrar en pánico, indicó el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Armando Núñez Montelongo, al referir que hasta el momento no se han visto filas de carros en las gasolineras haciendo compras de pánico.

Esto, después de que el fin de semana al menos 13 estados reportaron desabasto de gasolina, lo que provocó largas filas, compras de pánico y molestias en la población de; Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Durango y San Luis Potosí; en donde en esta última, ciudadanos bloquearon los carriles centrales de las vías para protestar por la falta de combustible.

“Ese fenómeno se dio más en el centro del país en el norte no tenemos informes de escasez, no creo que haya riesgo de que se de este fenómeno porque han estado muy puntual las gasolineras surtiéndose de combustible”, comentó Núñez Montelongo.