Deben el predial 50% de usuarios. Mandan requerimientos a empresas

El padrón del predial está compuesto por 300 mil usuarios , de los cuales cerca del 50 por ciento no paga, principalmente ciudadanos, pero también hay empresarios que deben elevadas cantidades.

Alrededor de un 20 por ciento de personas no pueden ser localizados para ponerse al corriente.

“Si se toma otra medida no queremos hacerlo, ya es con la amenaza de quitarles sus propiedades y no se quiere llegar a eso, se les quiere dar la oportunidad condonar parte del adeudo, recargos, todo eso”, dijo Néstor González Meza, director de Predial .

INICIAN LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS

Por el momento se están empezando a mandar requerimientos a empresas que deben mucho, pues anualmente hay 140 millones de pesos que no se pagan.

“Tienen todo el dinero del mundo, entonces es nada más atenidos yo creo como todo buen mexicano, pues tengo una amistad ahí, me van ayudar ojalá no sea eso, ya no va a valer eso, queremos que todos paguen parejo, aunque sean hermanos, primos, hay muchas empresas fuertes que no han pagado”, reiteró.

En el mes de enero se recaudaron 58 millones de 50 mil contribuyentes y esperan que este mes sea lo mismo o se rebase, además se rifará otro auto.