Deben a la Comapa más de $6 millones

Valle Hermoso, Tam.

Más de 6 millones de pesos es la deuda que personas morosas de tan solo el primer cuadro de la ciudad, deben a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Valle Hermoso.

Lo anterior fue dado a conocer por el gerente de la dependencia, Javier Mario Chávez Partida , quien dijo que no se había actuado en contra de los morosos, sólo por el hecho de no dañar las arterias pavimentadas, pero que a partir de enero no habrá excepción.

El funcionario dijo que en algunos casos los deudores deben hasta 150 mil pesos o más, un hecho que aseguró es inaceptable, por lo que indicó que actuarán primero por invitación y realizando descuentos, pero después tendrán que actuar con cortes inmediatos y bajas del sistema.

Dijo también que gestionan ya la rehabilitación de más de 54 tuberías de drenaje tan sólo en la zona centro, es decir, existen más de 54 caídos en el primer cuadro, los cuales podrían ser reparados en su totalidad a partir del próximo año.

Chávez Partida exhortó a la comunidad en general, a que juntos se pueda generar un mejor servicio de agua y drenaje en la ciudad.