Darán a consejeros de INE IPhone 7 Plus; recibieron 450 mil de aguinaldo

Cd. de México.- Además de su aguinaldo de 454 mil 755 pesos, a los 11 consejeros y al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) les será otorgado un iPhone 7 plus pagado con dinero de todos los mexicanos.



A mediados de diciembre, el INE lanzó la licitación LP-INE-062/2016 con la finalidad de renovar los servicios de telefonía celular de las oficinas centrales y las 32 Vocalías Locales Ejecutivas que tiene el Instituto en todo el País.



La licitación establece que el contrato adjudicado, el cual tendrá una vigencia del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, tendrá un presupuesto mínimo de 2 millones 700 mil pesos y un máximo de 6 millones 700 mil pesos.



De acuerdo con la licitación, el INE en total requerirá más de 200 teléfonos celulares, los cuales están divididos en tres perfiles: A, B, C y D.



En el perfil A, que incluye a los 11 consejeros y al secretario ejecutivo, se requiere como primera opción un iPhone 7 Plus de 128 gigabytes (GB), que en el portal de Apple tiene un costo de 20 mil 599 pesos.



La licitación señala que dichos equipos, los cuales les serán entregados a los consejeros del 8 al 12 de enero, deberán tener 7 gigabytes de datos móviles, WhatsApp y redes sociales ilimitadas.



Como opciones alternas, el INE marca que para los consejeros también puede adquirirse un iPhone 7 128 GB o un Samsung Galaxy S6 Edge 64 GB.



Para el perfil B, que abarca directivos, se solicitan 116 iPhone 7 de 32 gygabytes; para el perfil C, que son mandos medios, se requieren 72 iPhone 6 S de 64 gigabytes; mientras que para el perfil D, cuyo número y características no se especifican, se piden iPhone modelo SE de 16 gigabytes.



Además de los equipos de telefonía celular, el INE solicita 12 iPad Air 2 de 16 gigabytes y 5 gigabytes de datos, así como 80 líneas de banda ancha de 5 gigabytes.



La única empresa que presentó la licitación, cuyo resultado se anunciará en los próximos días, fue Telcel bajo el nombre jurídico de Radio Móvil Dipsa S.A de C.V.



"La contratación plurianual del Servicio de Telefonía Celular para oficinas centrales y las 32 Vocalías Locales Ejecutivas, es necesaria para la continua comunicación entre los servidores del 'INSTITUTO' las 24 horas del día", señala la licitación.



"Siendo estrictamente necesario e indispensable para el adecuado desempeño de las funciones oficiales encomendadas, cuyo objeto es cumplir oportuna y adecuadamente con las funciones sustantivas, así como aquellas de carácter urgente y emergente, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la comunicación entre funcionarios para la mejor atención de todos los asuntos en los que tiene injerencia el Instituto".