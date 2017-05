Dan seguridad a activistas por desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.

A partir de este miércoles dio inicio la asistencia de protección personal para los activistas sociales organizados en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, tal y como lo solicitaran tras el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en la ciudad de San Fernando el pasado miércoles 10 de mayo.

Guillermo Gutiérrez Riestra, vocero e integrante del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Tamaulipas, reveló que serían en total ocho personas de estas organizaciones quienes solicitaron la protección al Gobierno del Estado a raíz de la muerte de la activista la semana pasada.

“Ayer (miércoles) me habló el sub secretario de Seguridad Pública en el sentido de que ya habían acordado brindar la seguridad y que se me había asignado un escolta en forma permanente, ayer anduvo conmigo el policía que me asignaron y de rato vamos a establecer los acuerdos de la seguridad”.

Serían elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) quienes de manera rotativa estarían dando el servicio de escolta a los activistas sociales, “tengo conocimiento que a la señora Carlota también ya le hablaron, precisamente para que también establezca los acuerdos de qué tipo de seguridad, esa compañera nos preocupaba porque ya tenía un mes que fue amenazada”.

Cabe recordar que la señora Miriam Rodríguez había solicitado seguridad para su persona por sentirse amenazada tras la fuga de uno de los secuestradores y asesinos de su hija el 22 de marzo pasado, del Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.