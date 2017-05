Dan prisión a líder del Cártel de Juárez

Cd. de México.- Una jueza federal dictó por segunda vez la formal prisión a Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy", líder del Cártel de Juárez, en el denominado "Maxiproceso", el expediente más extenso que ha presentado la PGR ante los tribunales por narcotráfico.



Olga Sánchez Contreras, Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales en esta ciudad, inició un proceso al hermano de Amado Carrillo "El Señor de los Cielos" por delitos contra la salud y delincuencia organizada, de acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación.



En el 2014 Carrillo fue procesado por esta causa penal con número 12/98, pero la magistrada federal Graciela Santés Magaña instruyó reponer el procedimiento porque no le leyeron los nombres de 94 testigos que declararon en su contra, según los datos obtenidos.



El presunto capo volvió a comparecer en una rejilla de prácticas en el Penal de Occidente, Jalisco, para una declaración preparatoria en la que ya no hubo omisiones procesales.



Cumplido el plazo legal, la juez determinó que había los elementos suficientes para abrir el juicio, mismo que nuevamente parte de cero.



Desde 1998 la juez Sánchez Contreras ha girado en el "Maxiproceso" más de 100 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes y cómplices del Cártel de Juárez, en lo que constituye el expediente penal más voluminoso que la PGR ha consignado por narcotráfico.

A "El Viceroy" y "El Señor de los Cielos" se les imputa en este asunto haber tratado de negociar un pacto de inmunidad con el Gobierno federal, a cambio de asociarse con los Arellano Félix, no vender droga en México y entregar el 50 por ciento de las ganancias a las autoridades.



En esta historia, el General Jorge Maldonado Vega, quien estuvo 5 años preso, supuestamente habría sido el intermediario de esta negociación que nunca pudo concretarse con el Gobierno de Ernesto Zedillo.



El 9 de octubre de 2014, cuando ya Maldonado Vega había fallecido, "El Viceroy" fue detenido en Torreón, Coahuila, y fue encarcelado en el Penal Federal de Occidente.



A la fecha, se le siguen 5 procesos penales por delitos cometidos en México y un juicio de extradición a los Estados Unidos.