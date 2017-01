Dan pena de muerte a agresor de Charleston

Washington DC, Estados Unidos.- Dylann Roof, condenado por matar en junio de 2015 a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston , Carolina del Sur, fue sentenciado hoy a la pena de muerte por un jurado federal.



Roof, de 22 de años, no dio muestras de arrepentimiento y en su declaración final aseguró que todavía siente que tenía que hacerlo.



El joven es la primera persona en ser condenada a muerte por el delito federal de crimen de odio.



Roof les dijo a los agentes del FBI que con sus actos quería que el país adoptara de nuevo la segregación racial o tal vez que fueran la chispa que desatara una guerra de razas.



El jurado deliberó la sentencia durante tres horas.



El mes pasado Roof fue declarado culpable de los 33 cargos federales en su contra. Durante la fase de sentencia él fungió como su abogado.



Al comienzo de este juicio, el acusado insistió en que no es un enfermo mental, y que nunca les pidió perdón ni piedad, ni explicó el delito.



Los jurados miraron con fijeza a Roof mientras éste habló durante cinco minutos.



El acusado les recordó que le habían dicho que podían sopesar cada factor de su caso y que sólo se necesitaba que uno de ellos estuviera en desacuerdo con la pena de muerte para salvarle la vida.



"Tengo el derecho de pedirles que me dicten cadena perpetua, pero no estoy seguro de qué bien haría eso", expuso Roof.



Cuando el veredicto fue leído, el joven permaneció estoico y no mostró emoción alguna. Será sentenciado formalmente el miércoles.