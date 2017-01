Da mordida de $200, lo cesan

Madero, Tam.

Un elemento de Tránsito fue cesado por recibir 200 pesos de parte de un automovilista; se inició una investigación en la que se determinó que tenía responsabilidad.

Dentro de la entrega de uniformes y una patrulla para el servicio vial, el director de la corporación Honorato Palma Mendoza, señaló que en el mes de noviembre el elemento del que no dio sus generales, recibió 200 pesos de manos de un conductor quien habría violado el reglamento vial.

“Fue en noviembre, recibió 200 pesos de un automovilista”, dijo y agregó que actualmente no se tiene en investigación a ninguno de los elementos, no hay nada, nada... De hecho, no hay ninguna queja ahorita”.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de extorsión de parte de los agentes viales, ya que aseguró que se actuará en consecuencia.

Refirió que en especial, las denuncias se las hagan llegar a él, porque en ocasiones con terceros, entre los mismos elementos se protegen, “hay que evitar las viejas prácticas”.

Por último indicó Palma Mendoza que actualmente cuentan con 37 elementos viales y 47 auxiliares.