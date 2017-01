Cura encontrado muerto convivía con sus homicidas

Saltillo, México.- El sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes convivía con dos personas la madrugada del 3 de enero en la casa parroquial, ubicada en la localidad de La Aurora, cuando, debido a un conflicto que surgió entre ellos, terminó muerto , informó el Obispo de Saltillo Raúl Vera en conferencia de prensa.



Luego de matar al religioso de 42 años, informó Vera, los dos agresores lo llevaron a enterrar en una brecha del Municipio de Parras, donde fue encontrado la mañana de este jueves por autoridades de la Procuraduría estatal.



"Sólo nos han dicho que las personas declaradas y por las que llegaron a localizar el cuerpo sin vida del padre hablan de que empezaron en un ambiente de camaradería estas personas y el padre en la misma casa parroquial, y en un momento dado se suscitó algo que nosotros lo denominamos un conflicto, que desgraciadamente tuvo este final", detalló el Obispo.



Vera rechazó que los dos agresores, quienes han declarado ante el Ministerio Público, frecuentaran de manera frecuente al sacerdote .



Agregó que la misma Procuraduría desconoce hasta ahora la causa de muerte de Hernández Sifuentes.



"La necropsia es la que nos va a decir cuándo murió, estaba semienterrado, semi, porque se veía, estaba muy superficialmente cubierto", apuntó Vera.



"Nos dicen que si no hubiera sido por una de las dos personas que intervinieron en el hecho, no hubiera sido posible, hubiera sido muy difícil, es en las inmediaciones de Parras, sí, pero era en brechas, veredas, que no hubiera sido posible dar si no hubieran llevado a la persona".



La violencia vulnera a toda la sociedad, apuntó Raúl Vera en una misa ofrecida a medios de comunicación en la Iglesia del Ojo de Agua, ubicada al sur de Saltillo.



"Vivimos en un ambiente terriblemente descompuesto, todos los mexicanos estamos expuestos. Nosotros no somos una excepción, no vivimos en una cúpula de cristal, formamos parte de la sociedad y estamos expuestos", dijo.



El automóvil del padre, un Volkswagen Derby color blanco, fue localizado esta mañana en Santa Catarina, Nuevo León.



Abren carpeta de investigación





Elementos de la Procuraduría de Justicia abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio tras el hallazgo del cadáver deldesaparecido"El lugar donde se localizó el cuerpo fue resguardado a efecto de recabar indicios y datos de prueba, mismos que se integran a la carpeta de investigación", informó la Procuraduría."El vehículo del padre Joaquín Fernández Sifuentes fue localizado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde fue asegurado para la realización de las pruebas periciales".En un comunicado, la Procuraduría informó que el cuerpo delfue trasladado a Saltillo para ser analizado y determinar las causas que provocaron su muerte."La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa realizando indagatorias, para judicializar a quien resulte responsable de este homicidio", dice.