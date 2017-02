Cumple 13 años feminicidio sin justicia

Para María Antonia, madre de la víctima, las medidas implementadas desde entonces por las autoridades para erradicar la violencia de género y los feminicidio s no han resultado efectivas.



"Nadia fue asesinada en el 2004, se cometieron errores humanos, como dice la Procuraduría, gravísimos, hubo negligencia, corrupción", relata.



"Y a 13 años de la muerte de Nadia, a pesar de la alerta de género, de haberse tipificado el feminicidio , creo que se siguen cometiendo los mismos errores".



Ese 12 de febrero, sus nietos le contaron cómo su papá, Bernardo López Gutiérrez, y su tío, Isidro, habían golpeado y asesinado a su mamá frente a ellos.



Sin embargo, la entonces Procuraduría mexiquense, --ahora Fiscalía General--, desestimó sus testimonios, no recopiló las evidencias y dejó que se perdieran.



"Para empezar, yo creo que la Policía Investigadora no está capacitada, tampoco los MP, no tienen esa perspectiva de género.



"Hay veces que los MP son agresivos con las mismas víctimas, acosan, descalifican, humillan, y creo que revictimizan a las víctimas", denuncia María.



A la fecha, Bernardo, entonces pareja de Nadia y padre de sus hijos, está siendo procesado por el asesinato de Nadia, de 24 años, ocurrido en Cuautitlán Izcalli.



Mientras que Isidro, el hermano de éste, fue sentenciado a 42 años de prisión en octubre de 2009, pero una semana después fue liberado debido a que la defensa apeló por las irregularidades en el proceso .



Debido a que aún no estaba tipificado el delito de feminicidio , el asesinato de Nadia fue calificado como homicidio doloso y se lleva aún bajo el anterior sistema penal.



María Antonia ha acudido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha recibido apoyo, además de que confía de que este año se dicte una sentencia contra Bernardo.



"La Comisión Interamericana ya solicitó un informe del estado en el que se encuentra el caso y de averiguaciones previas que interpuso Nadia por violencia intrafamiliar y por otra queja que interpuso en vida, por intento de homicidio", dice.



En julio de 2015, se emitió la Alerta por Violencia de Género en 11 Municipios del Edomex, entre ellos Izcalli, donde Nadia fue asesinada.



De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio s en el Estado de México (Mexfem), tan sólo durante el 2016 se registraron 263 posibles feminicidio s, de los cuales 7 fueron en Izcalli.