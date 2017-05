Culpan a policía de Fuerza Civil por desaparición de madre e hija

Monterrey, México.

Los padres de Stefany Elizabeth Figueroa Patiño, quien está desaparecida junto con su bebé, Alice Elizabeth, responsabilizan a un policía de la Fuerza Civil , quien es pareja sentimental de la joven y padre de la menor.

La familia dejó de saber de Figueroa Patiño y la niña desde el miércoles 26 de abril, luego de haber acudido a visitar su mamá en la Colonia Francisco Villa, al norte de Monterrey, y ya no regresar a la casa en donde vivían con el policía de Fuerza Civil , Dilan Aguayo, en la Colonia Artículo 127.



Ese mismo día, Dilan Aguayo, padre de la menor y pareja de Stefany, se fue a trabajar y regresó a su casa hasta el viernes 28, sin buscar a la joven, según dijeron familiares de ésta.



Los padres de Stefany Elizabeth se dieron cuenta de la desaparición hasta el sábado.



Fue el domingo cuando las autoridades de la Procuraduría de Justicia lanzaron la Alerta Amber por la desaparición de la joven y la bebé.



Alejandro Figueroa Almaguer, padre de Stefany Elizabeth, responsabilizó de la desaparición de su hija y nieta a Dilan Aguayo, elemento de la Fuerza Civil .



Figueroa Almaguer detalló que Aguayo no se preocupó por su hija ni por la bebé hasta que ellos empezaron a buscarla.



"Yo voy a pedir que dentro de este mismo expediente de desaparición se tome a este mismo muchacho como principal sospechoso; no se me hace justo que él ande como si nada", detalló el padre de la joven.



Los familiares de Stefany Elizabeth destacaron que la denuncia de desaparición la iban a interponer ellos, pero al darse cuenta Dilan Aguayo que ya la buscaban, él se les adelantó, como una estrategia para poder acusar a la joven de sustracción de menores.



"Mire, supuestamente la Alerta Amber la aplicó él, pero la mamá de mi chamaca ya había acudido a poner la denuncia, pero como no traía foto en papel no se la aceptaron; eso fue el sábado, y al día siguiente este muchacho aprovechó, se anticipó y metió la denuncia con esa idea de la sustracción de menores".



"Pero lo que a nosotros se nos hace extraño es que él está bien despreocupado, ni siquiera por su propia bebé, es lo que nos impresiona a todos", dijo Figueroa Almaguer.



El padre de la joven explicó que su hija sufría constantemente de maltrato psicológico y físico de parte del elemento de Fuerza Civil , con quien vive en unión libre desde hace un año y medio.



"La verdad andamos desconcertados, no sabemos nada, pudo haber tenido algún motivo por la situación que vivía con su pareja de maltrato psicológico y la humillaba mucho", indicó.



Entrevistado vía telefónica, el padre de la joven desaparecida destacó que él responsabiliza al cien por ciento al elemento de Fuerza Civil de la desaparición de su hija y de su nieta.