Cuestionan suecos: ¿qué pasó anoche? Otra polémica en la era trumpista

Washington, D.C.

Algo terrible pasó la noche del pasado viernes en Suecia, según Donald Trump . El problema: nadie en el país nórdico parece saber de qué se trata.

Durante su mitin en Florida del sábado, el Presidente estadounidense defendió su cerrada política migratoria señalando los supuestos problemas de seguridad en los países europeos que han acogido a refugiados.

“Tenemos que mantener nuestro país a salvo. Ya ven lo que pasó en Alemania, lo que ocurrió anoche en Suecia”, aseveró Trump, en aparente referencia a ataques terroristas.

“Suecia. ¿Quién lo creería? Suecia. Recibieron grandes números (de refugiados). Están teniendo problemas que nunca pensaron que fuera posible”, añadió.

Sin embargo, y como la avalancha de memes en redes sociales y el hashtag #LastNightInSweden (Anoche en Suecia) se encargó de señalar, nada destacable ocurrió la noche del viernes en la nación europea.

“¿Suecia? ¿Ataque terrorista? ¿Qué habrá estado fumando él? Las preguntas abundan”, escribió en su cuenta de Twitter el exprimer ministro sueco Carl Bildt.

No todo fueron bromas: la Embajada de Suecia en Washington pidió al Departamento de Estado una explicación oficial. Sin embargo, poco después, el propio Trump se pronunció al respecto.

“Mi declaración sobre lo que está pasando en Suecia era en referencia a una historia que estaba emitiendo Fox sobre inmigrantes y Suecia”, publicó el Presidente en Twitter, sin más explicación al respecto.

Sin embargo, el reporte mencionado por Trump, y emitido la célebre noche del viernes, no hacía mención a ningún incidente reciente.

‘Referencia a Suecia fue por algo que vi por TV’

Los suecos expresaron su desconcierto y ridiculizaron las declaraciones de Donald Trump en que sugirió que un serio incidente había ocurrido en el país escandinavo.

El mandatario estadounidense ahora afirma que se refería a algo que vio por televisión.

Durante un acto político en Florida el sábado, Trump dijo “miren lo que sucedió anoche en Suecia” mientras aludía a previos ataques terroristas en Europa. No quedó claro a qué se refería Trump dado que en Suecia no había sucedido nada de repercusión mediática la noche del viernes.

Ese comentario desató el domingo una avalancha de críticas en las redes sociales. Centenares de tuits y un periódico local publicaron una lista de acontecimientos ocurridos el viernes que al parecer no tenían relación con ninguna actividad terrorista.

El domingo, Trump explicó en Twitter: “Mi declaración sobre lo que sucedió en Suecia era en referencia a un reportaje que @FoxNews difundió sobre inmigrantes y Suecia”.

Una portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que Trump se refirió al aumento de la delincuencia e incidentes recientes en general, no a un tema específico.

El presidente quizá se refería a un segmento transmitido el viernes en la noche en el programa “Tucker Carlson Tonight”, de Fox News Channel, en que se informaba que Suecia había recibido el año pasado más de 160 mil solicitantes de asilo, pero que sólo 500 habían encontrado empleos en ese país.

El contenido fue acompañado por imágenes de ventanas rotas e incendios, y se indicaba que había aumentado la violencia con armas de fuego y las violaciones tras la llegada de inmigrantes.

En reacción a las declaraciones iniciales de Trump, la portavoz del Ministerio del Exterior de Suecia, Catarina Axelsson, aseveró que el gobierno no tenía conocimiento que hubiera ocurrido algún “incidente de consideración relacionado con el terrorismo”.

La Policía de Seguridad de Suecia indicó que no tenía motivo para elevar el nivel de la amenaza terrorista en el país.

“No ha ocurrido nada que nos obligue a elevar el nivel de esa alerta”, dijo el portavoz de esa agencia, Karl Melin.

Lo despiden por criticar al magnate

>Un funcionario del gobierno fue despedido por criticar, en un evento privado, las políticas del presidente Donald Trump y de sus asesores cercanos.

>Craig Deare, designado por Trump hace un mes como director de la división del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, fue expulsado del edificio de gobierno donde trabajaba en Washington.

>Una fuente oficial confirmó que Deare ya no trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional y ha regresado a su puesto anterior en la Universidad Nacional de Defensa. La fuente habló a condición del anonimato porque se trata de un incidente que no ha sido ventilado al público, y no ofreció más detalles.

>La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló el domingo que Deare “fue enviado de regreso a su puesto original”. Ante la pregunta de si los empleados del gobierno deberían preocuparse ante la posibilidad de ser despedidos por criticar al presidente, Huckabee respondió: “no creo que cualquier persona que haya sido asignada a llevar a cabo la agenda del presidente debería estar en contra de la agenda del presidente”.

>Pero funcionarios actuales y anteriores dijeron que la destitución de Deare se debió a los comentarios que hizo el jueves en un evento privado en el Wilson Center, un centro de estudios políticos en Washington. Esos funcionarios también hablaron a condición de anonimato por no tener autorización para discutir el asunto.

>Según uno de los asistentes, Deare criticó al gobierno de Trump por sus políticas hacia Latinoamérica, especialmente su inestable inicio de relaciones con México.