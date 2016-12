Cruz Azul no podrá usar sus refuerzos en la Jornada 1

Paco Jémez dio a entender que Cruz Azul ya tiene firmados a Martín Rodríguez y Martín Cauteruccio, mismo par que no tendrá disponible la Jornada 1 del Clausura 2017.



El motivo de su ausencia es que por el tiempo en el que se incorporan ninguno de los dos está para tener acción en el debut, el cual será ante Necaxa en casa.



"Estoy contento, creo que son jugadores que encajan en lo que nos falta. No voy a poder contar con ellos en el primer partido, me voy a centrar en los que sí pueden jugar.



"Cuando ellos vengan, se amolden, se adapten y muestren que son mejor de los que están podrán entrar al equipo", relató Jémez este viernes en conferencia.



Confesó que el hecho de que lleguen con el torneo a una semana de empezar es una desventaja, será labor de ellos adaptarse y así buscar un puesto en el 11 inicial.



"Trabajaremos con ellos hasta que se adapten y se pongan al nivel. No voy a poner a un jugador que no está para jugar, hay que ver cómo llegan, que se adapten a la altura, a todo. Es el pequeño problema de los jugadores que llegan en el último tramo", sostuvo.



"Primero para empezar tienen que demostrar que son mejores que los que ya están, son fichajes pero yo pondré a los que creo que más nos pueden dar, cuando vea que están en las condiciones óptimas para rendir me plantearé si los pongo o no".



Jémez halagó a su grupo, incluso se siente por debajo de el por el nivel de jugadores que lo conforman.



"La plantilla está completa, es una plantilla para ilusionar a todo el mundo, posiblemente el que no está a la altura de la plantilla soy yo. Tengo una plantilla que para mí es un honor y orgullo. No voy a prometer, no soy de los que prometen nada, sólo sacrificio y trabajo.



"Todos tenemos que demostrar, jugadores y yo, que estamos a la altura del equipo que representamos. Eso ha faltado en estos años, en cuanto a resultados", declaró.



El timonel descartó que en su equipo haya jerarquías, para él solo hay jugadores que se tienen que ganar un lugar en el equipo, sin importar si cuentan con mucho o poco tiempo en el plantel.