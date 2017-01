Critican selección en comité de SNA

Cd. de México

Este lunes, estará listo el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.



Sin embargo, en los últimos días, algunos interesados expresaron su inconformidad porque cuatro de los 17 semifinalistas presentaron cartas de postulación de dos integrantes de la Comisión de Selección , que designarán a los cinco ciudadanos clave en la nueva plataforma anticorrupción.

Tonatiuh Guillén, Manuel Pérez de Acha, Bernardo Treviño, quienes fueron recomendados por Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, y Octavio López, fue sugerido por María Elena Morera, de Causa en Común.

“Las distintas organizaciones recomendamos y sí fue un tema sobre el cuál deliberamos, si había un conflicto de interés o no. A mí no me tocó evaluar a ninguna de las personas que yo propuse.

“Resolvimos que no había conflicto interés porque no había relación de parentesco o alguna relación laboral de subordinación, entonces se acordó que no había problema”, indicó Jaime.

Hace unos días, durante un foro público en la Universidad Iberoamericana, algunos participantes pidieron a la Comisión de Selección , conformada por nueve especialistas en temas de transparencia y corrupción, cuidar los detalles en el proceso, a fin de que el Comité de Participación no sea cuestionado.

“De cinco que propusieron los de la Comisión, cuatro están, y eso parece que no es cancha pareja, pero hay que cuidar eso, la crítica es muy fuerte”, dijo Victorino Barrios, quien aspiró al Comité , pero fue descartado en la segunda fase del proceso.

El vocero de la Comisión, José Luis Caballero, garantizó que el nuevo organismo será un grupo profesional, neutral y especializado.

“Nosotros hemos pensado en un modelo de aquel IFE ciudadano, que todavía tenía consejeros de gran respeto, honorabilidad, liderazgo y presencia social, y a partir del lunes se quedarán personas que además de probidad, tienen un gran liderazgo”, resumió.

Este fin de semana, la Comisión debió llegar a un acuerdo sobre la selección , y se hará público en la UNAM.