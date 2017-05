Critica MAM umbral para decretar la contingencia

Ciudad de México

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acusó que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pretende endurecer las medidas de circulación durante las contingencias ambientales.



El mandatario capitalino dijo que el organismo ha propuesto la restricción a la circulación de motocicletas, lo que no fue aceptado por el Gobierno de la Ciudad de México.

“Querían suspender motocicletas y nosotros no estamos de acuerdo porque no hay parámetros homologados de verificación (en los estados), y porque no vamos a afectar a la economía y circulación. Vamos a quedar como estamos, a menos que haya una situación de emergencia que no la vemos de ninguna manera”, sostuvo.

Además, dijo, ha insistido a la federación en que debe dar a conocer cuántas verificaciones están haciendo los vehículos pesados.

“Seguimos deteniendo muchos vehículos de placas federales ostensiblemente contaminantes, pero yo quisiera saber las verificaciones de los que no son ostensiblemente contaminantes.

“Nos dicen que sí se está haciendo, yo no veo, o ustedes ¿han visto dónde están verificando esos vehículos? Y es de lo que tenemos que tener constancia”, dijo.

SIGUE FASE 1

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de la Contingencia Ambiental por quinto día consecutivo para este sábado 20 de mayo, ya que la zona de Iztapalapa registra 157 puntos de ozono e Iztacalco 151 a las 15:00 horas.

Además, toda la Ciudad de México y ocho municipios mexiquenses presentan índices de contaminación por encima de los 100 puntos de ozono, por lo que la calidad.

Mañana no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas todos los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 y terminación non . Los automóviles con holograma 00 y 0, así como los híbridos y eléctricos están exentos de estas restricciones.

Esta mañana, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que le contingencia podría levantarse este viernes por la presencia de vientos que favorecerían la dispersión de contaminantes. Sin embargo, el titular de la CAMe, Martín Gutiérrez Lacayo aseguró que el Valle de México todavía registra un incremento de contaminantes, por lo que la suspensión no será factible.

La contingencia más larga en 17 años, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se activó el lunes luego de que en la zona del Ajusco se presentaron 151 puntos Imeca, el martes Coyoacán llegó a un máximo de 157 puntos de ozono, el miércoles la estación ubicada en Álvaro Obregón registró 174 puntos y el jueves el Pedregal reportó 166.

Hasta las 22:00 horas de este viernes, tienen restricciones todos los vehículos con holograma 2, holograma 1 con terminación de placa par, además de los automotores holograma 1 con engomado color azul y terminación de placa 9 y 0, los cuales corresponden al programa Hoy No Circula.