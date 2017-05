Critica Aurelio Nuño posible alianza entre Elba Esther y Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que no le extrañaría que sean verdad recientes versiones periodísticas que sostienen que la otrora poderosa líder sindical de los maestros, Elba Esther Gordillo, esté apoyando a Delfina Gómez, candidata de Movimientos Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México.

Nuño, sin embargo, admitió que no tiene información para corroborar esas versiones.

“He visto lo que ha publicado la prensa, más allá de eso no tengo conocimiento de nada. Simplemente te diría que no me extraña, es decir, finalmente ahí lo que tú estás sumando son dos actores (Gordillo y la gente de Morena) que tienen una visión muy antigua de lo que se tiene que hacer con la educación”.

Nuño agregó que los integrantes de esa supuesta alianza “ven a los maestros como sujetos de control político y no como agentes de cambio que puedan hacer una carrera a través del mérito”.

Agregó que a ellos “no les gusta el nuevo modelo educativo porque no quieren niños críticos, no quieren mexicanos con una formación distinta”.

Al final de la conversación con el equipo de periodistas de "Despierta", Loret de Mola preguntó a Nuño si tiene aún interés en la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Yo estoy trabajando por sacar adelante el modelo educativo”, contestó el funcionario.

“Entonces no se descarta”, reviró Loret.

“Yo estoy trabajando en lo mío”, terminó Nuño.

Sobre la reforma educativa, el Secretario de Educación aseguró que, aunque aún enfrenta resistencias, avanza en todo el país y que en julio deberán estar evaluados todos los maestros de México.

Aseguró además que el gobierno no paga ya a los maestros que en lugar de estar en las aulas están en comisiones sindicales y que actualmente el gobierno federal no tiene información de que el gremio magisterial tenga planeado paros laborales o bloqueos en ninguna parte del país con motivo del día del maestro.