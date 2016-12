Cristiano Ronaldo realiza donación a niños de Siria

El jugador se sumó a la causa con un mensaje en sus redes sociales , acompañado de un video en el que defendió que, aunque él es un futbolista mundialmente conocido, los niños de Siria son "los verdaderos héroes".



"Esto es por los niños de Siria . Sabemos que han estado sufriendo mucho. Yo soy un jugador muy famoso, pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan la esperanza. El mundo está con ustedes. Nos importan. Estoy con ustedes", dice el portugués en el video.



La "generosa donación", cuya suma no va a ser revelada por deseo del jugador, -que considera que se trata de algo privado y que lo que importa es el gesto y no la cantidad-, será utilizada por Save the Children para proporcionar comida, ropa, cuidados médicos de emergencia y apoyo psicológico a niños y familias que viven desde hace más de cinco años en un país en guerra, informó la organización en un comunicado.



Además, el jugador animó a sus seguidores a publicar mensajes de apoyo y esperanza para los niños sirios en las redes sociales , así como a contribuir para la causa de Save the Children



No es la primera vez que Ronaldo, embajador global de Save the Children desde 2013, utiliza su voz para llamar la atención sobre el conflicto en Siria .



En marzo pasado, el jugador portugués ya publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecía con su hijo, Cristiano Jr., sosteniendo una fotografía de un refugiado sirio de cinco años para sensibilizar a sus seguidores.