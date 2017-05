Crecimiento de infraestructura ha generado más inversiones en México: Peña Nieto

San Juan del Río, Qro.- Las inversiones llegan a México gracias al crecimiento de la infraestructura que se ha registrado en los últimos años, y que lo han convertido en un país más competitivo, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

“Difícilmente las empresas vendrían a instalarse si no hubiera una buena estructura; no hay empresa, nacional o extranjera, que se instale en un lugar si no hay una buena infraestructura de comunicaciones por donde puedan a traer sus insumos para la fabricación de sus productos”, aseveró.

Durante la inauguración del Macro Libramiento de Querétaro “Centenario de la Constitución", aseveró que sin una buena infraestructura “difícilmente llegaría la inversión”, y en ese rubro México ha avanzado con el mejoramiento de la red carretera, la ampliación de los puertos de acceso de mercancías y la red ferroviaria.

Acompañado por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, y de Salud, José Narro Robles, refirió que el Foro Económico Mundial evalúa las condiciones de 140 países en el mundo, y “nos deja ver que México ha avanzado en materia de infraestructura”.

“Ocupábamos el lugar número 67 y hoy ya fuimos calificados como el país número 57, a partir de la infraestructura que hemos construido, que ha desarrollado y elevado nuestra competitividad como país”, resaltó el mandatario federal.

?Competimos con el mundo entero para atraer las inversiones a México que vengan a detonar empleo y desarrollo, por lo que las reformas estructurales vinieron a “romper las barreras que impedían al país explotar todo su potencial; teníamos candados que nos impedían tener este horizonte y futuro prometedor para todos los mexicanos”, señaló.

Acompañado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno se ha propuesto llevar a cabo la construcción de 52 autopistas con una extensión de más de tres mil kilómetros.

Con la obra estregada este jueves, que tuvo una inversión de cerca de cinco mil 800 millones de pesos, se inauguró la autopista número 35 de las 52 establecidas como meta; y de los 56 libramientos para evitar el tráfico en las comunidades, 32 están concluidos, expuso.

Peña Nieto recalcó que su administración se ha propuesto ampliar la red carretera con 80 vías, algunas ya construidas, que no solamente se modernizaron, sino reconstruido, y juntas tienen la extensión de otros tres mil 100 kilómetros.

El presidente reiteró su compromiso con el gobernador de la entidad “de hacer equipo, de hacer un frente común. Si bien tenemos un origen partidario distinto, lo que ha distinguido a esta administración es que no gobernamos por colores ni para colores, gobernamos para la gente, y cuando uno asume esta responsabilidad sabe que no hay colores”.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que esta obra es uno de los más grandes libramientos del país, que se conjuntan con el de Guadalajara y el Arco Norte.

Esta vía tiene una longitud de 86 kilómetros, construida en concreto hidráulico, con 21 metros de ancho de corona que albergan cuatro de carriles con amplios acotamientos, y que durante su construcción, dio empleo a cerca de 10 mil personas.