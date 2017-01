Crecen baches por obras inconclusas

Nuevo Progreso, Tam.

En plena temporada alta de turismo viene a representar un dolor de cabeza y pésima imagen para la comunidad de la Villa de Nuevo Progreso, la gran cantidad de baches que cada día se ensanchan más al quedar obras inconclusas que finalmente no se cristalizaron.

Tal es el caso por la calle Reynosa y adyacentes en donde aunque se había quedado de recarpetear las principales cuatro cuadras de esa calle, resulta que solamente rasparon pero quedaron los pozos , que al paso de los meses han crecido de profundidad y diámetro.

“Según nos enteramos que formaba parte la calle Reynosa del programa de recarpeteo que se llevó a cabo con recursos de Caminos y Puentes Federales, y efectivamente si recarpetearon, pero no toda la calle se quedaron varias cuadras que fueron raspar pero hasta ahí, y pues ahora está el problema de los baches no sólo para nosotros sino para los turistas, pues los tienen que sortear para no caer en uno de ellos”, manifestó Alfredo Morín comerciante en pequeño.

Y es que no es para menos pues la imagen que se brinda de la Villa de Nuevo Progreso al contar con este tipo de infraestructura vial, es de una comunidad alejada de la mano de Dios.