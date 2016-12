Crean gadget que permite besar por videollamada

Los novios, amantes y familiares ahora podrán compartir un beso, por medio de Kissinger, es un gadget que ha sido creado en los laboratorios universitarios de investigación durante los últimos años y tiene como objetivo permitir que pares se besen a través de Internet.

Es una funda de teléfono inteligente de colores brillantes con una almohadilla de invitación de plástico unido a la parte inferior.



Se necesitará bloquear los labios con la yema y transmitir la sensación a través de una funda y una almohadilla idéntica enclavada al teléfono de tu pareja o familiar, sea donde sea.

"El beso es la expresión más directa y universal de la intimidad y el afecto", explicó Emma Yann Zhang, quien trabajó en el prototipo.



Kissinger funciona con sensores de presión, es un transmisor al dispositivo receptor, que recreará la sensación para la persona del otro extremo por medio de una aplicación de videocalling.



Kissenger is 'a real-time mobile kiss messenger' .. enhancing social relationship capabilities in the age of digital communication!???? #LSR16 pic.twitter.com/2sJMm6JTGh