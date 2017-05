Corte Constitucional puso en jaque Acuerdo de Paz en Colombia: negociador

De la Calle, quien lidero por parte del gobierno colombiano la negociación de paz con la insurgencia en La Habana, expresó sus preocupaciones por el reciente fallo de la Corte Constitucional, que indicó que los acuerdos de paz pueden ser objeto de modificación en el seno del Congreso de Colombia.

“Hay que acatar el fallo. Necesitamos solidificar las instituciones, pero, como estamos en una democracia, tenemos derecho a opinar: hay una profunda equivocación de la Corte Constitucional”, sostuvo De la Calle en entrevista con el diario El Tiempo.

Agregó que el máximo tribunal constitucional “ha perdido de vista que hay otras normas constitucionales que autorizan la exigencia del consentimiento del gobierno para tomar decisiones".

"La Corte perdió también cierta óptica al no darse cuenta de que esta es una implementación del acuerdo que ya existe y que fue refrendado por el Congreso siguiendo los propios dictados de la Corte”, señaló.

Reiteró que los acuerdos de paz están en una “fase de desarrollo, no se está discutiendo un acuerdo nuevo. Lo acordado es la manera de garantizar eficacia y lograr que la implementación sea genuina”.

El negociador De la Calle, dijo "veo un cuadro que me preocupa. El gobierno ha señalado que la respuesta a lo ocurrido es solidificar la coalición política, y eso está bien, pero no minimiza los riesgos de una discusión supremamente tortuosa y envía un mensaje que me parece grave, no solo para la guerrilla sino para la sociedad colombiana".

“Se hizo un acuerdo con una guerrilla para desarmarla; comienza el proceso de desarme y se está implementando lo acordado. Enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz”, subrayó.

Para De La Calle, “todo el Estado tiene el compromiso de cumplir con lo pactado, porque fue suscrito con el Ejecutivo, refrendado por el Congreso y siguiendo el lineamiento de la misma Corte Constitucional”.

“Hemos visto experiencias muy amargas por incumplimientos del Estado a acuerdos con quienes se alzaron en armas. A ese cuadro agrego la actitud de un movimiento político, el Centro Democrático, que se autodenomina movimiento de derecha y que va a volver trizas el acuerdo; “ese maldito acuerdo” es la frase textual”, manifestó.

En su opinión “esto genera un grado alto de incertidumbre y un paso bastante peligroso al propiciar una situación de inseguridad para todos. El acuerdo de paz se pone en jaque y el riesgo de marchar atrás en un tema tan delicado es extraordinariamente grave”.