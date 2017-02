Corta Venezuela transmisión de CNN

Esto, luego de que la Canciller del país, Delcy Rodríguez, calificara de absolutamente mentira" el reportaje de la cadena sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Oriente Medio.



"La cadena de televisión CNN en Español inició una operación de guerra psicológica, una operación de propaganda de guerra contra nuestro país (...) todo lo que ustedes pretendieron vender en ese programa es absolutamente mentira", afirmó Rodríguez .



La Canciller acusó a la fuente de la investigación de ese trabajo, el ex consejero legal de la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, Misael López, de ser un delincuente.



Delcy, en nombre del Gobierno venezolano, demandó al canal estadounidense mostrar "la verdad" y adelantó que activaron acciones para resarcir el daño que causó la cadena al país.



En un comunicado, la CONATEL informó de un procedimiento administrativo y sancionatorio con medidas cautelares contra CNN en español por "agresiones directas contra el pueblo y el Estado venezolano".



"La investigación (de los pasaportes falsos) obedece al contenido que viene difundiendo la cadena de noticia de forma sistemática y reiterada en su programación diaria, de la cual se desprenden contenidos que constituyen agresiones directas contra la paz del pueblo venezolano", indica el texto leído por una periodista del canal local VTV.



"Porque difaman y distorsionan la verdad en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela", agrega el comunicado.



En la parte final, el texto insta a los medios de comunicación, periodistas y corresponsales a ofrecer información veraz y oportuna.



La Canciller asimismo había acusado a CNN de estar al servicio de las agencias políticas militares de los Estados Unidos, y señaló como "curioso" que cuatro días más tardes de transmitido el reportaje el senador republicano por Florida Marco Rubio presentase ante el Senado de Estados Unidos "mentiras sobre Venezuela" basándose en el reportaje de CNN .



"Y más curioso aún es que el 13 de febrero aparece el Departamento de Estado anunciando sanciones contra el Vicepresidente Tareck el Aissami", añadió.



También explicó las acusaciones que, aseguró, pesan sobre la fuente del reportaje.



Venezuela acusa a Misael López de intentar sacar dinero de la cuenta que el Embajador de Venezuela en Irak tiene en el Cairo Amman Bank utilizando su identidad.



"Cuando el banco chequea los datos de la identidad se da cuenta que no corresponde con el titular de la cuenta que es nuestro Embajador en Irak", señaló.



Añadió que Misael López tiene una denuncia en Irak por acoso sexual ya que, aseguró, el ex funcionario estaba acosando a la intérprete que trabaja en la Embajada de Venezuela en ese país.





NTN24, el primer expulsado

Elcolombiano NTN24 también salió del aire por decisión del ejecutivo Nacional.El Presidente Nicolás Maduro argumentó que la cablera intentaba transmitir la "zozobra" de lo que acusó como un golpe de estado en el país."Fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan (...) yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela y nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela", fue la estricta orden emitida por Maduro y acatada porLa cadena cubría una marcha, en 2014, organizada por la Oposición, cuando comenzaron los disparos.