Contribuye Reynosa con energías limpias

México es ejemplo en la implementación de energía renovable y Reynosa contribuye al impulsar energías limpias con los parques eólicos, expresó el Premio Nobel de la Paz , Rajendra Pachauri , quien ofreció la conferencia “El Futuro de las Energías” a alumnos de diversos planteles educativos.



“La idea es que tenemos que movernos a encontrar fuentes de energía que no produzcan dióxido de carbono. Esto quiere decir, alejarnos de los combustibles fósiles”, dijo.

Destacó que las buenas noticias es que la energía limpia ahora está siendo más económica de obtener.

“Creo que esta región puede ser la que tome el liderazgo y se convierta en un ejemplo. Porque ustedes tienen las condiciones y fuentes para energías renovables”.

Comentó que le gustaría ver a Reynosa convertirse en un líder en el mundo.

“Creo que Reynosa lo está haciendo bien en energía eólica, pero hay mucho más qué hacer. El gobierno básicamente tiene que hacer tres cosas: proporcionar el apoyo para nuevos desarrollos”.

Otro de los puntos, dijo, es proveer de incentivos para el uso de energías renovables, así como educar a la gente en los usos de la nueva energía, particularmente, a los jóvenes.

“Estoy muy feliz de saber que el secretario de Educación en el estado, realmente está pensando en estas líneas de acción y me gustaría felicitarlo por ello”.

-¿Qué piensa de Donald Trump que ignora el cambio climático?

“El no es un líder mundial, si lo fuera, no ignoraría el cambio climático. Creo que el mundo no son los Estados Unidos, hay un mundo entero sin los Estados Unidos, ese mundo, debe mostrar el camino”.

En este sentido explicó, México es parte de este mundo que debe mostrar el camino.