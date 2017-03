Continúa plantón en el SAT Tampico

Tampico, Tam.



La protesta que inició el pasado martes en el edificio del Servicio de Administración Tributaria continúa, pero en esta ocasión han permitido el acceso a los 200 empleados y el flujo de alrededor de 600 contribuyentes.

Los manifestantes adheridos al Congreso Nacional Ciudadano se mantienen postrados en las afueras del recinto y exigen la presencia de diputados federales del sur del estado a la nueva audiencia ciudadana programada para el próximo domingo 5 de marzo a las 11:00 horas en el Auditorio Municipal.

Pese a la medida ninguno de los legisladores ha confirmado su asistencia, por lo que no se descarta que la movilización continúe de manera permanente afuera del edificio también denominado de la Luz hasta que respondan.

Contrario al martes, este miércoles se permitió el acceso a los 200 empleados y a los 600 contribuyentes que a diario acuden a realizar trámites.

“Desde el lunes lo tienen en sus correos del Congreso, los citatorios para que comparezcan este domingo. No han contestado al Congreso Nacional Ciudadano, a ver si por medio del SAT aquí de la oficina de Tampico pueden tener una respuesta. Estamos en una posición muy abierta, sencillo es que van a venir... Les enviamos que firmen, la escanean, nos la entregan y en ese momento levantamos el plantón ”.

DENUNCIA

Aunque la Procuraduría General de la República abrió una carpeta de investigación bajo el folio FED/TAMP/TAM/0000264/2017 por el delito de sabotaje en su contra a raíz del cierre de la terminal de abasto de la refinería Francisco I. Madero el pasado 5 de febrero, Gual López descartó haber recibido alguna notificación.

“No... no... no, la ley dice que tenemos derecho que nos notifiquen y a mí no me han notificado nada”.

Así mismo, negó que alguno de los integrantes de ese movimiento busque un “hueso” político e informó que se instaló una mesa para recabar firmas con las que busca echar abajo el desafuero para legisladores, el retiro de recursos a partidos políticos, disminuir el número de diputados plurinominales y senadores e indicó que desde octubre a la fecha se han recabado dos mil firmas para que la iniciativa sea presentada en el pleno del Congreso.