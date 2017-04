Continúan comercios sin clientes

Laredo, Tx.- Comerciantes del Centro Histórico de Laredo siguen en las mismas, pérdidas de ventas, clientes y otras situaciones que en algunos casos han provocado el cierre definitivo en algunas tiendas.

A más de 30 días de que The Outlets Shoppes de Laredo abrieron sus puertas al público, los comerciantes del sector centro continúan igual o peor que antes y es que aseguran que los turistas ya no les interesa caminar, y sobre todo comprar en los pequeños comercio s.

Los encargados de una de las tiendas más concurridas en el primer cuadro de la ciudad, General Import, mejor conocida como ‘la tienda de los arcos’, aseguró que sus ventas no han tenido mejoría aunque tienen la esperanza de este fin de semana tener un repunte.

“Esta no es nuestra temporada más alta, pero lo que puedo decir es que la gente que viene de compras se queda en los nuevos establecimientos, y ya no consume aquí. Seguimos en las mismas.

Las ventas son cada vez menos”, comentó el comerciante.

Sin dar nombres, los comerciantes aseguraron que no se han visto beneficiados, pero tampoco perjudicados.

“Simplemente la gente ya no está viniendo. Cada uno tenemos nuestros clientes, ya los conocemos. Pero son los mismos, no hay más gente. Ya no es como en años pasados, puntualizó el encargado de una tienda de mayoreo y menudeo.

Las calles del centro lucen con muy poca gente, pese a que en México hay un periodo vacacional en el que turistas aprovechan para viajar y realizar compras.