Continúa la basura inundando la ciudad

Aún y cuando el municipio tiene como prioridad el programa “Basura Cero”, los nuevos camiones aún no llegan a la ciudad, no se cuenta con un relleno sanitario, no existe una disposición efectiva de los desechos y la quema de basura a cielo abierto o en basureros clandestinos, continúa.



Leonel Iván Cantú, titular del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), dijo desconocer el porqué aún no llegan los camiones recolectores de basura.

“Tenemos que revisar cuál es el motivo por el cual no han llegado los camiones de basura , nuestro alcance es prever aquellos recursos de los programas para que se pueda disponer de la basura. Si hay una propuesta o iniciativa previa, tenemos que ver que es lo que los ha detenido”.

El sentir de la sociedad civil explicó, es apoyar en todo para poder recoger responsablemente la basura de la ciudad.

“Uno de los proyectos del plan municipal es normar y regular todos los basureros clandestinos y recolección de basura que no están homologados que no están siendo respetuosos de los reglamentos”.

Se trata dijo, de ponerlos a todos en un contexto que les permita realmente disponer muy bien de la basura de la ciudad.

“Hay proyectos a través del Implan y de las secretarias donde proponemos un relleno sanitario nuevo para poder confinar el resto de la basura que se esté generando en la ciudad”.

Dijo que los carretoneros son gente que trabaja, que recoge la basura, pero es necesario tener una regulación y criterios que les permitan tener la basura de forma ordenada.

“No se trata de castigar o perseguir a nadie, sino de trabajar en conjunto y buscar soluciones que realmente nos permita disponer de la basura, después recogerla de manera responsable”.