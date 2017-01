Construyen 'muro' frente a Embajada de EU en México

Cd. de México.- Frente a la Embajada de Estados Unidos en México, ciudadanos levantaron un muro con cajas de cartón sobre las que hicieron pintas con aerosol oscuro.



"Fuera Peña Nieto" y "No al muro ", se leía en las consignas.



El repudio a Donald Trump va acompañado por el rechazo a la política del Presidente Enrique Peña Nieto y al gasolinazo.



"Es claro que México ha entregado los recursos mexicanos, como el petróleo y la minería a Estados Unidos, por eso es importante que el Gobierno mexicano se faje los pantalones y enfrente al Gobierno estadounidense", dijo uno de los manifestantes mediante un altavoz sobre Paseo de la Reforma.



"Venimos a decir que nosotros daremos la cara por nuestro País, si el Gobierno no es capaz de dar la cara por nosotros".



Con mojigangas de pelo amarillo y pancartas contra el gasolinazo y contra el muro , cientos de personas se disponen a derribar el muro de cartón, como un acto simbólico, a quemar un muñeco de Trump y a marchar hacia el Zócalo.



"Estamos aquí exigiendo que Trump no cumpla sus amenazas y que el Presidente de México no sea un títere más del Gobierno de Estados Unidos", dijo una artesana que trajo desde Ecatepec una mojiganga del republicano.