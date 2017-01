Con reclamos reciben a Nuño

Cd. de México

En el regreso a clases después de las vacaciones de diciembre, profesores y directivos que ganaron su plaza en la evaluación docente reclamaron al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer , la falta de recursos para operar y que el examen no considera el contexto en el cual dan las clases.

El titular de la SEP encabezó el reinicio de actividades, tras las vacaciones escolares de invierno, con la ceremonia de honores a la bandera en la escuela primaria “7 de enero”, en la Ciudad de México.

Al término de la ceremonia, Nuño Mayer recorrió la escuela y participó en una reunión con profesores y directivos que obtuvieron sus plazas mediante la evaluación docente.

En el encuentro, los profesores le reclamaron que en la evaluación no se considera el contexto en el cual tienen que dar clases, que es “demasiado teórico”, y que resultan insuficientes los cursos de capacitación de la SEP , puesto que los cupos siempre se llenan.

“No nos oponemos a la evaluación, tenemos el perfil, pero no es fácil estar al frente de una institución y menos sin los recursos. No nos negamos a la evaluación, nada más tengamos las plataformas y los recursos, porque si bien se dan en línea, no siempre podemos ingresar. Yo a duras penas he podido tomar uno [un curso] porque se abarrotan. Estamos dispuestos a seguirnos capacitando, es nuestra obligación solamente dennos los recursos”, señaló la maestra Guadalupe Pardavé, directora y docente frente a grupo.

También reclamaron que en el caso de las escuelas pequeñas, los directores no tienen suficiente apoyo ni recursos humanos ni materiales y en muchas ocasiones ellos tienen que poner de su bolsa para solventar necesidades del plantel.

“Preocupa que en las evaluaciones docentes se refleja nada más el resultado, si eres destacado o no lo eres, pero nunca vemos el proceso que un maestro vive día a día en la escuela y creo que eso es lo que los niños más reconocen y valoran”, dijo la profesora Adriana Campos, directora de la primaria República de Liberia.

En 2016 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) decidió hacer cambios sustantivos a la evaluación de desempeño docente, derivado de las quejas de los profesores. La nueva prueba se aplicará entre agosto y noviembre de este año y, según lo que ha declarado el titular de la SEP , será precedida de un reforzamiento en los programas de capacitación y formación para los maestros.

Nuño Mayer respondió a los docentes en la escuela primaria “7 de enero” que la evaluación de desempeño genera parte de la información necesaria sobre las áreas que necesitan reforzamiento. Dijo que para las evaluaciones que se van a celebrar este año se busca incrementar y mejorar la calidad de la formación continua para los profesores.

“Muchas veces solamente se ve un lado de la evaluación: el número frío y el resultado final; siempre se magnifica y se quiere buscar lo malo y no lo bueno. Parte de los esfuerzos de este año es que la evaluación se vea como lo que es: una herramienta para tener un parámetro de qué estamos haciendo bien y cuáles son las áreas para mejorar”, indicó el titular de la SEP .