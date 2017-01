Conmueve pequeña al donar su cabellera

El llanto de Chabely Pecina, conmovía a quienes la observaban. Sus lágrimas eran de felicidad, ya que donó su cabello para que niños y niña s con cáncer puedan tener una peluca.



Durante el evento “Trenzas de Esperanza” que realizó un colegio local, esta pequeñita de 12 años de edad abrazaba la trenza que le cortaron pues sus padres le contaron que al realizar una buena obra, se le regresaría en bendiciones al doble.

“Es algo muy bonito, a esas niña s y niños los voy a hacer muy felices porque con mi cabello les van a hacer pelucas”.

Este es el segundo año en que este plantel educativo realiza este evento donde el cabello que se recolecta es enviado a la Fundación Teletón.

Tan sólo el año pasado se donaron 250 coletas de cabello y para el presente evento, esperan superar esta meta.

Por su parte, Sofía Eguía, dijo sentirse contenta al donar su cabello pues sabe, que muchos niños y niña s serán felices.

“Me deja muy contenta porque me agrada saber que otras personas van a ser felices . La verdad me lo corté hace varios meses y me creció muy rápido, es la primera vez que lo voy a donar y me alegra mucho porque es muy bonito saber que ayudas a alguien”.