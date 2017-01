Conminan a no invadir área de EU en el Golfo

Matamoros, Tam.

Sí se han dado casos, acepta el capitán Enrique Gómez González, “no puedo decir si son muchos o pocos, pero nosotros no tenemos información oficial al respecto porque las autoridades norteamericanas no los reportan, es decir, no tenemos hechos específicos o documentados”.

Pero con la certeza de que algunos pescadores de Matamoros, de manera intencional o sin querer cruzan en sus embarcaciones hacia aguas patrimoniales de Estados Unidos para realizar sus actividades de pesca, el titular de la Capitanía de Puerto dijo que se ha puesto atención al problema buscando que esto no siga ocurriendo.

Lo que sí se ha hecho desde hace tiempo, agregó, “es estar dialogando de manera periódica con los presidentes de las cooperativas pesqueras que hay aquí, para darles a conocer este tipo de situaciones que sin querer o de manera intencional siguen ocurriendo y la forma en que pueden evitarlo”.

Una de las medidas es darles a conocer a los pescadores los riesgos y las consecuencias legales a las que se enfrentan cuando son detectados por la Guardia Costera de Estados Unidos cuanto se encuentran pescando en sus aguas.

Gómez González afirma que de acuerdo a la competencia que les toca como Capitanía, se realiza la vigilancia constante por el litoral, “pero debemos tomar en cuenta que es mucho lo que se tiene que vigilar”.