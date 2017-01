'Congelan' juicio contra Blanco

Cd. de México.- Un juzgado federal ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Morelos, suspender de manera definitiva el juicio político que inició contra el Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco .



En un comunicado, el Ayuntamiento de esa ciudad informó que este lunes fue notificada de la medida otorgada a Blanco, la cual significa que el Tribunal no podrá instruir el juicio hasta que se resuelva la demanda de amparo promovida por el Alcalde.



"El día de hoy, 30 de enero de 2017, el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, concedió al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo la suspensión definitiva, para el efecto de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se abstenga de emitir resolución definitiva en el procedimiento de Juicio Político, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo", indicó.



A solicitud del Congreso de Morelos, el Tribunal de Justicia local inició el 17 de diciembre un juicio político contra el ex jugador americanista debido a que presuntamente mintió respecto de su residencia en la capital morelense para obtener la candidatura.