Confunden y machetean a menor en la cabeza

Monterrey, México.

Cristian Eduardo Pérez González sufrió una herida en la parte trasera de la cabeza, pero alcanzó a correr hacia su casa para pedir ayuda a sus familiares.



En un auto fue llevado a la delegación de la Cruz Verde de García, donde lo trasladaron en una ambulancia al Hospital de Zona No. 21 del IMSS.



Su estado de salud era reportado estable porque la lesión no fue penetrante.



Según explicó el menor a su madre, caminaba cerca de una plaza con dirección a su casa, ubicada en la Colonia Hacienda de Capellanía.



De repente le salió al paso un joven menor de edad, pero de quien no quiso revelar su nombre.



Traía en su mano un machete con la que lo amenazó.



Cristian Eduardo corrió para huir, pero el rival le alcanzó a dar un machetazo que le provocó una herida en la nuca.



El lesionado comenzó a sangrar abundantemente, y corriendo, pudo llegar a su casa para pedir auxilio a sus padres.



Sobre la identidad del agresor no había evidencias.



La Policía Municipal no había reportado sobre su detención.